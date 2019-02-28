Из бюджета Татарстана выделят 62 миллиона рублей на строительство 8 новых лыжных баз

СЕГОДНЯ 12:29 2019-02-28T12:29:14+03:00

Каждая база должна будет соответствовать требованиям Градостроительного кодекса России и другим федеральным законам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В 2019 году Татарстан станет богаче на 8 новых лыжных баз, которые появятся. 62 миллиона рублей на их строительство уже решено выделить из бюджета республики. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, базы появятся в Бавлах, Мамадыше, Васильево, Менделеевске, Муслюмово, Пестрецах, Чистополе и на Высокой Горе. В документе также указано, что каждый объект должен будет соответствовать требованиям Градостроительного кодекса России и федеральным законам.

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ИСТОЧНИК KP.RU