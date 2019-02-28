В Татарстане мужчина получил отравление и ожоги из-за курения

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-28T15:25:47+03:00

Пожар произошел в многоэтажке Фото: Из материалов пресс-службы

Неосторожность едва не стоила ему жизни

Изменить размер текста: A A

Пожар в двухкомнатной квартире многоэтажки на улице Чабьинской в Нижнекамске произошел 27 февраля в 18.28. На этаже, где располагалась горящая квартира, начал распространяться слабый запах дыма.

Когда дверь вскрыли при помощи специнструментов, то оттуда уже повалили густые и едкие клубы. В квартире вовсю полыхал диван. Рядом с ним лежал 40-летний мужчина. Его быстро доставили в больницу с диагнозом отравление продуктами горения, ожогом дыхательных путей и термическими ожогами тела 1-3 степени (22%).

- Общая площадь пожара составила девять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU