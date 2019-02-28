2019-02-28T15:25:47+03:00
Происшествия

В Татарстане мужчина получил отравление и ожоги из-за курения

Неосторожность едва не стоила ему жизни
Лика ИСАЕВА
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Пожар произошел в многоэтажкеПожар произошел в многоэтажкеФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в двухкомнатной квартире многоэтажки на улице Чабьинской в Нижнекамске произошел 27 февраля в 18.28. На этаже, где располагалась горящая квартира, начал распространяться слабый запах дыма.

Когда дверь вскрыли при помощи специнструментов, то оттуда уже повалили густые и едкие клубы. В квартире вовсю полыхал диван. Рядом с ним лежал 40-летний мужчина. Его быстро доставили в больницу с диагнозом отравление продуктами горения, ожогом дыхательных путей и термическими ожогами тела 1-3 степени (22%).

- Общая площадь пожара составила девять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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