В Татарстане мужчина получил отравление и ожоги из-за курения
Пожар в двухкомнатной квартире многоэтажки на улице Чабьинской в Нижнекамске произошел 27 февраля в 18.28. На этаже, где располагалась горящая квартира, начал распространяться слабый запах дыма.
Когда дверь вскрыли при помощи специнструментов, то оттуда уже повалили густые и едкие клубы. В квартире вовсю полыхал диван. Рядом с ним лежал 40-летний мужчина. Его быстро доставили в больницу с диагнозом отравление продуктами горения, ожогом дыхательных путей и термическими ожогами тела 1-3 степени (22%).
- Общая площадь пожара составила девять квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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