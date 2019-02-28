В Набережных Челнах начала работу социальная парикмахерская для малоимущих
Заведение расположилось в Свято-Вознесенском Архиерейском подворье
Фото: pixabay.com
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В Свято-Вознесенском Архиерейском подворье Набережных Челнов начала работу социальная парикмахерская. В ней малоимущие жители татарстанского Автограда могут постричься бесплатно при условии, что у них будут чисто вымытые утром волосы.
Заведение расположилось на первом этаже учебного корпуса храма. Парикмахер принимает посетителей лишь по предварительной записи.
ИСТОЧНИК KP.RU