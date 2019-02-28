В Альметьевске во время пожара пострадал 40-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:02 2019-02-28T12:02:51+03:00

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Пожар в четырехкомнатной квартире в пятиэтажке на проспекте Строителей в Альметьевске начался 27 февраля в 21.40. К приезду огнеборцев из открытых окон квартиры на пятом этаже валил дым.

На улице пожарных ожидала хозяйка квартиры, которая сообщила, что в самой квартире уже никого нет, все эвакуировались самостоятельно. В одной из комнат горел диван. 40-летний хозяин пытался потушить его самостоятельно, и во время этого получил ожоги спины 1-2 степени, он был госпитализирован.

- Ликвидация возгорания произошла в 21.47. Общая площадь пожара составила два квадратных метра, помещения квартиры закоптились. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU