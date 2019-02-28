2019-02-28T12:02:51+03:00
Происшествия

В Альметьевске во время пожара пострадал 40-летний мужчина

ЧП произошло 27 февраля
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В квартире горел диванВ квартире горел диванФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в четырехкомнатной квартире в пятиэтажке на проспекте Строителей в Альметьевске начался 27 февраля в 21.40. К приезду огнеборцев из открытых окон квартиры на пятом этаже валил дым.

На улице пожарных ожидала хозяйка квартиры, которая сообщила, что в самой квартире уже никого нет, все эвакуировались самостоятельно. В одной из комнат горел диван. 40-летний хозяин пытался потушить его самостоятельно, и во время этого получил ожоги спины 1-2 степени, он был госпитализирован.

- Ликвидация возгорания произошла в 21.47. Общая площадь пожара составила два квадратных метра, помещения квартиры закоптились. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из бюджета Татарстана выделят 62 миллиона рублей на строительство 8 новых лыжных баз
В Казани во время пожара спасли пьяного мужчину
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
Галиаскар, Амирарслан и Ханна: Как называли своих детей жители Казани
"Медзь"ный всадник": Джанаев отправился спасать от вылета клуб-аутсайдер польской лиги
Велогонщик из Татарстана попал под завал во время гонки "Тур ОАЭ"
Общегородской субботник в Казани намечен на 27 апреля
"Ак Барс" вновь пропустил шесть шайб от "Авангарда": Счет в серии уже 0:2
В древнем Болгаре раскопали янтарную мастерскую
В Чебоксарах две иномарки преградили дорогу "скорой", спешащей на вызов
Аэропорт Йошкар-Олы покупает пожарную машину
Жителям Чебоксар предлагают самим выбрать новый дизайн для музея Чапаева
В Нижнекамске 542 дворам требуется капремонт
В Чувашии уже три дня ни ГИБДД, ни МЧС не могут вытянуть из кювета застрявшую фуру
Первые дни весны-2019 принесут в Татарстан снегопады с моросью и метель
Питерская компания предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке мусора
В Казани пятерых горожан подозревают в хищении муниципальной земли и квартиры
В Казани к 4,5 годам колонии за махинации с землей приговорили председателя СНТ «Залив»
В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком
В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом
В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению
В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню