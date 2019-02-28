С начала 2019 в Татарстане открылись 13 новых пунктов заготовки металлолома
С начала 2019 года в Татарстане открылись 13 новых пунктов по заготовке металлолома. Они расположились как в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, так и в Ютазинском, Нурлатском, Бугульминском районах. Министерство экономики Татарстана отмечает, что подобный бизнес является приоритетным в регионе.
Именно из-за важности наличия пунктов заготовки металлолома, бизнесменам республики максимально оперативно выдали лицензии на подобную деятельность.
Отмечается, что в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске пункты также занимаются , хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов.
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ИСТОЧНИК KP.RU