С начала 2019 в Татарстане открылись 13 новых пунктов заготовки металлолома

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-28T16:48:18+03:00

Они расположились как в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, так и в Ютазинском, Нурлатском, Бугульминском районах

Для работы в этой области бизнесменам максимально оперативно выдали лицензии

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С начала 2019 года в Татарстане открылись 13 новых пунктов по заготовке металлолома. Они расположились как в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске, так и в Ютазинском, Нурлатском, Бугульминском районах. Министерство экономики Татарстана отмечает, что подобный бизнес является приоритетным в регионе.

Именно из-за важности наличия пунктов заготовки металлолома, бизнесменам республики максимально оперативно выдали лицензии на подобную деятельность.

Отмечается, что в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске пункты также занимаются , хранением, переработкой и продажей лома черных и цветных металлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU