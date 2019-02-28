В Казани во время пожара спасли пьяного мужчину

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-28T11:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в квартире на первом этаже в многоэтажке на проспекте Ибрагимова в Казани начался в 0.22 в четверг, 28 февраля. Сотрудников МЧС вызвали соседи, которые рассказали, что в этой квартире проживает 43-летний мужчина, злоупотребляющий алкоголем.

В подъезде было небольшое задымление, металлическая дверь в квартиру была закрыта. Входить в квартиру пришлось в окно, и в сидячем положении возле оконного проема обнаружен пострадавший хозяин в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- Пожарные спасли его через оконный проем и передали бригаде скорой помощи, - сообщили в МЧС Татарстана. - Очаг пожара находился возле окна в том же помещении, происходило горение постельных принадлежностей.

Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Хозяина квартиры госпитализировали в ожоговое отделение РКБ с диагнозом ожоги 2-3 степени верхних и нижних конечностей.

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU