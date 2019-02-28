2019-02-28T13:26:28+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в коровнике спасли 50 коров и 70 телят

В результате этого происшествия ни люди, ни животные не пострадали
Лика ИСАЕВА
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Во время пожара сгорела кровля коровникаВо время пожара сгорела кровля коровникаФото: Из материалов пресс-службы
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Огонь в коровнике села Шали Пестречинского района возник 28 февраля в 3.35. Пожарных вызвали сотрудники фермы Еще до их приезда люди начали эвакуацию 50 коров и 70 телят.

К приезду пожарных горело подсобное помещение размером 2,5х3 метра и кровля коровника размером 12х70 метров. Внутри фермы задымления не было. Опасности для распространения огня дальше также не было.

- В 4.25 возгорание ликвидировали, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара сгорела кровля фермы на общей площади 60 квадратных метров. Погибших голов крупного рогатого скота нет. Общая площадь пожара составила 67,5 квадратных метров.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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