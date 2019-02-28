Галиаскар, Амирарслан и Ханна: Как называли своих детей жители Казани
На минувшей неделе в Казани родились 344 ребенка. На сей раз перевес на стороне мальчиков. Так, на свет за прошедшую неделю появились 180 мальчиков и 164 девочки.
Возраст самой юной мамы – 17 лет, самого юного отца – 20 лет. Возраст самой зрелой мамы – 42 года, самого зрелого отца – 51 год. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1260 граммов, а максимальный – 4620 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Карим, Марьям, Александр, София, Анастасия, Амина и Ранель. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Галиаскар, Амирарслан, Сылу, Герман, Ассоль, Анель, Нина, Иса, Клим и Ханна.
ИСТОЧНИК KP.RU