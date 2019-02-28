Галиаскар, Амирарслан и Ханна: Как называли своих детей жители Казани

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-28T11:33:57+03:00

Среди имен есть как довольно популярные, так и действительно редкие

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На минувшей неделе в Казани родились 344 ребенка. На сей раз перевес на стороне мальчиков. Так, на свет за прошедшую неделю появились 180 мальчиков и 164 девочки.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самого юного отца – 20 лет. Возраст самой зрелой мамы – 42 года, самого зрелого отца – 51 год. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1260 граммов, а максимальный – 4620 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Карим, Марьям, Александр, София, Анастасия, Амина и Ранель. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Галиаскар, Амирарслан, Сылу, Герман, Ассоль, Анель, Нина, Иса, Клим и Ханна.

ИСТОЧНИК KP.RU