"Медзь"ный всадник": Джанаев отправился спасать от вылета клуб-аутсайдер польской лиги

СЕГОДНЯ 11:09 2019-02-28T11:09:04+03:00

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Бывший вратарь "Рубина" Сослан Джанаев определился с командой, в которой продолжит карьеру. Выбор для многих оказался неожиданным. 31-летний голкипер решил отправиться в Польшу, причем не в команду, входящую в число фаворитов Экстраклассы, а в скромный клуб "Медзь", который пока занимает 13 место из 16 команд.

Контракт заключен до конца текущего сезона. Об этом сообщили на официальном сайте польского клуба.

Отметим, что Джанаев - воспитанник ЦСКА. Профессиональную карьеру начал в "КАМАЗе" из Набережных Челнов. Затем он ушел на повышение - в московский "Спартак". После столичного клуба были грозненский "Терек" и владикавказская "Алания". Затем Джанаев оказался в "Ростове", где вновь сумел выйти на высокий уровень. Летом 2017 года он перебрался в "Рубин". Контракт действовал до 2020 года, но был расторгнут 8 февраля текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU