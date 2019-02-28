2019-02-28T10:35:28+03:00
Общество

Общегородской субботник в Казани намечен на 27 апреля

Меж тем, массовую борьбу с мусором начнут уже 1 апреля
Владимир КРУПСКИЙ
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Поучаствовать в субботнике могут все желающие.Поучаствовать в субботнике могут все желающие.
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Стало известно, когда стартует двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани. Так, масштабную борьбу с мусором начнут вести уже с 1 апреля. Также наметили дату и общегородского субботника. Он состоится 27 апреля. Соответствующее постановление подписано в Исполкоме города.

- К субботникам смогут присоединиться все желающие горожане, которые приведут в порядок городские парки, скверы и другие общественные пространства, а также дворовые территории. Продлится двухмесячник по санитарной очистке города до 31 мая, - отметили в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, в прошлом году в общегородском субботнике приняли участие более 55 тысяч человек, было привлечено 400 единиц техники. В результате были очищены 75 общественных территорий города, на полигоны захоронения отходов вывезено 10,5 тысяч кубометров мусора. Отметим также, что в прошлом году впервые субботник был организован по правилам раздельного сбора отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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