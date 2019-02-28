2019-02-28T10:50:07+03:00
Спорт

Велогонщик из Татарстана попал под завал во время гонки "Тур ОАЭ"

Ильнур Закарин поспешил успокоить своих фанатов,сообщив, что не получил серьезных травм
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: instagram.com/zakarin444Фото: instagram.com/zakarin444
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В среду, 27 февраля, велогонщик из Набережных Челнов, а ныне капитан швейцарской команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин попал под завал во время гонки "Тур ОАЭ". Неприятный инцидент случился на 197-километровом отрезке четвертого этапа кросса незадолго до финиша. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram.

- Попал сегодня в неприятный завал незадолго до финиша, но к счастью всё обошлось и серьёзных подтверждений нет. Гонка продолжается, - уверяет молодой человек.

Однако известно, что заминка из-за завала стоила Закарину времени. Так, на этот раз татарстанский велогонщик уступил победителю более 7 минут и занял 109-е место. Однако это не конец, ведь "Тур ОАЭ продлится вплоть до 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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