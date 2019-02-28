"Ак Барс" вновь пропустил шесть шайб от "Авангарда": Счет в серии уже 0:2

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-28T10:20:31+03:00

На сей раз казанцы смогли забить трижды, но все равно проиграли

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Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" пока не блещет на стадии плей-офф. Накануне казанцы проиграли и второй матч серии омскому "Авангарду", сделав свое положение еще более шатким.

После жесткой пощечины 0:6 в первом матче, казалось, что теперь-то казанцы соберутся и дадут бой сопернику. Впрочем, первый период вновь прошел под диктовку "Авангарда". Итог - две шайбы за авторством Кошелева и Михеева.

Когда же на 26 минуте Широков забросил третью шайбу за "Ак Барс" стало еще тревожнее. Впрочем, казанцы нашли силы на достойный ответ. За минуту с небольшим Постма и Секач вернули матчу интригу.

Правда, не надолго. Еще до перерыва Бек сделал увеличил преимущество хозяев льда до двух шайб, а в середине третьего периода Стольберг забросил пятую шайбу.

Понимая, что надо что-то придумывать, Билялетдинов заменил вратаря на полевого игрока еще за 4 минуты до сирены. Это сработало. Постма оформил дубль. Правда, на большее казанцев не хватило, а за 20 секунд до сирены Широков установил окончательный счет. 6:3 - победа "Авангарда".

ИСТОЧНИК KP.RU