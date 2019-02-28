2019-02-28T10:20:31+03:00
Спорт

"Ак Барс" вновь пропустил шесть шайб от "Авангарда": Счет в серии уже 0:2

На сей раз казанцы смогли забить трижды, но все равно проиграли
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс" пока не блещет на стадии плей-офф. Накануне казанцы проиграли и второй матч серии омскому "Авангарду", сделав свое положение еще более шатким.

После жесткой пощечины 0:6 в первом матче, казалось, что теперь-то казанцы соберутся и дадут бой сопернику. Впрочем, первый период вновь прошел под диктовку "Авангарда". Итог - две шайбы за авторством Кошелева и Михеева.

Когда же на 26 минуте Широков забросил третью шайбу за "Ак Барс" стало еще тревожнее. Впрочем, казанцы нашли силы на достойный ответ. За минуту с небольшим Постма и Секач вернули матчу интригу.

Правда, не надолго. Еще до перерыва Бек сделал увеличил преимущество хозяев льда до двух шайб, а в середине третьего периода Стольберг забросил пятую шайбу.

Понимая, что надо что-то придумывать, Билялетдинов заменил вратаря на полевого игрока еще за 4 минуты до сирены. Это сработало. Постма оформил дубль. Правда, на большее казанцев не хватило, а за 20 секунд до сирены Широков установил окончательный счет. 6:3 - победа "Авангарда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 марта в трех районах Казани отключат электричество
Из бюджета Татарстана выделят 62 миллиона рублей на строительство 8 новых лыжных баз
В Альметьевске во время пожара пострадал 40-летний мужчина
В Казани во время пожара спасли пьяного мужчину
ВТБ начинает работу по новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
Галиаскар, Амирарслан и Ханна: Как называли своих детей жители Казани
"Медзь"ный всадник": Джанаев отправился спасать от вылета клуб-аутсайдер польской лиги
Велогонщик из Татарстана попал под завал во время гонки "Тур ОАЭ"
Общегородской субботник в Казани намечен на 27 апреля
В древнем Болгаре раскопали янтарную мастерскую
В Чебоксарах две иномарки преградили дорогу "скорой", спешащей на вызов
Аэропорт Йошкар-Олы покупает пожарную машину
Жителям Чебоксар предлагают самим выбрать новый дизайн для музея Чапаева
В Нижнекамске 542 дворам требуется капремонт
В Чувашии уже три дня ни ГИБДД, ни МЧС не могут вытянуть из кювета застрявшую фуру
Первые дни весны-2019 принесут в Татарстан снегопады с моросью и метель
Питерская компания предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке мусора
В Казани пятерых горожан подозревают в хищении муниципальной земли и квартиры
В Казани к 4,5 годам колонии за махинации с землей приговорили председателя СНТ «Залив»
В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком
В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом
В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению
В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню