2019-02-28T09:57:20+03:00
Звезды

В древнем Болгаре раскопали янтарную мастерскую

Предположительно, мастерами были выходцы из славянских земель
Лика ИСАЕВА
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На месте древнего городища проводили раскопкиНа месте древнего городища проводили раскопкиФото: Из материалов пресс-службы
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Уникальную находку сделали специалисты из Института археологии РАН. Во время раскопок они отыскали древнюю ювелирную мастерскую, где изготавливали изделия из янтаря, об этом рассказали РИА "Новости".

По мнению руководителя раскопок на Болгарском городище Дениса Бадеева, эта мастерская действовала в конце XIII — начале XIV века в период подъема городской культуры Болгара.

- Находка подчеркивает международные связи Болгара и высокий уровень стабильных торговых отношений этого времени, — отметил Денис Бадеев.

На территории усадьбы, которую раскопали археологи на территории городища, нашли предметы, которые указывают на существование ювелирной мастерской, где изготавливали предметы из янтаря. Среди находок - примерно 700 грамм янтаря-сырца, его обрезки, заготовки и сами изделия, в том числе бусы и подвески, а также инструменты.

По мнению историков, работали в этой мастерской выходцы из русских земель: на это указывают обнаруженные рядом красноглиняные и белоглиняные горшки, которые обычно находят на территории Руси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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