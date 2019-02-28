2019-02-28T09:15:19+03:00
Происшествия

В Чебоксарах две иномарки преградили дорогу "скорой", спешащей на вызов

Спецавтомобилю пришлось выезжать через въезд во двор больницы
Лика ИСАЕВА
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Вот так пыталась выехать "скорая" с территории ДРКБВот так пыталась выехать "скорая" с территории ДРКБФото: соцсети
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Инцидент произошел 27 февраля в 13.00 в ДРКБ. Спецавтомобиль "скорой помощи" спешил на выезд, у него были включены спецсигналы - звуковые и световые. Вот только выехать со двора ДРКБ он не смог - выезд загородили две иномарки, припаркованные на обочине.

На сигналы от "скорой" водители, оставившие свои автомобили, не реагировали. Охранник ДРКБ попытался привлечь их внимание, спровоцировав сигнализации иномарок, но все это было бесполезно. Автомобилю медиков пришлось выезжать через въезд на территорию больницы.

Теперь фотографию факта нарушения ПДД - автомобили мешали проезду спецтранспорта, изучают в УГИБДД МВД Чувашии. Водителям грозит административный штраф, а те, кто рискнет повторить эту парковку, могут отыскать свой автомобиль на штрафстоянке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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