2019-02-27T18:45:25+03:00
Экономика

Питерская компания предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке мусора

Жителям республики не придется самим разделять отходы, а на выходе будут получаться удобрения, черные и цветные металлы, а также стеклобой
Олег ЛУГОВОЙ
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Обещается, что этот завод будет приносить прибыль.Обещается, что этот завод будет приносить прибыль.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Компания из Санкт-Петербурга ARSKA Technologies предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке 150 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год с инвестициями в 2,7 миллиарда рублей. При этом жителям республики не придется самим разделять свой мусор.

Также реализация проекта не потребует дополнительных государственных субсидий на переработку. Мало того заявленный завод будет еще и приносить прибыль – 700 миллионов рублей, и налоги в бюджет – порядка 500 миллионов.

Для переработки мусора планируют использовать пар. Из отходов будут делать удобрения, черные и цветные металлы, а также стеклобой.

Выслушав предложение о создании объекта, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать визит делегации республики на аналогичный завод в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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