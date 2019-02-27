Питерская компания предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке мусора

СЕГОДНЯ 18:45 2019-02-27T18:45:25+03:00

Обещается, что этот завод будет приносить прибыль. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителям республики не придется самим разделять отходы, а на выходе будут получаться удобрения, черные и цветные металлы, а также стеклобой

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Компания из Санкт-Петербурга ARSKA Technologies предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке 150 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год с инвестициями в 2,7 миллиарда рублей. При этом жителям республики не придется самим разделять свой мусор.

Также реализация проекта не потребует дополнительных государственных субсидий на переработку. Мало того заявленный завод будет еще и приносить прибыль – 700 миллионов рублей, и налоги в бюджет – порядка 500 миллионов.

Для переработки мусора планируют использовать пар. Из отходов будут делать удобрения, черные и цветные металлы, а также стеклобой.

Выслушав предложение о создании объекта, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать визит делегации республики на аналогичный завод в США.

ИСТОЧНИК KP.RU