Питерская компания предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке мусора
Компания из Санкт-Петербурга ARSKA Technologies предложила построить в Татарстане завод по 100% переработке 150 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год с инвестициями в 2,7 миллиарда рублей. При этом жителям республики не придется самим разделять свой мусор.
Также реализация проекта не потребует дополнительных государственных субсидий на переработку. Мало того заявленный завод будет еще и приносить прибыль – 700 миллионов рублей, и налоги в бюджет – порядка 500 миллионов.
Для переработки мусора планируют использовать пар. Из отходов будут делать удобрения, черные и цветные металлы, а также стеклобой.
Выслушав предложение о создании объекта, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать визит делегации республики на аналогичный завод в США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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