2019-02-27T18:23:57+03:00
Происшествия

В Казани пятерых горожан подозревают в хищении муниципальной земли и квартиры

Утверждается, что для этого они вкладывали подделки в дела БТИ
Олег ЛУГОВОЙ
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Причастность к совершению преступления, фигуранты признали полностью.Причастность к совершению преступления, фигуранты признали полностью.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Казани пять местных жителей стали фигурантами уголовного дела об особ крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2015 по 2017 года они и другие пока не установленные лица изготовили поддельные правоустанавливающие документы и вложили их в дела БТИ Татарстана.

После чего на основании сделанного незаконно регистрировали права собственности на муниципальную землю и жилье. В настоящее время речь идет о двух участках на улицах Водников и Новороссийской, а также квартире на улице Тинчурина. Ущерб, причиненный злоумышленниками, и дополнительные эпизоды преступной деятельности устанавливаются.

- Причастность к совершению преступления, фигуранты признали полностью. Судом по ходатайству следователя в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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