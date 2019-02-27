В Казани пятерых горожан подозревают в хищении муниципальной земли и квартиры

СЕГОДНЯ 18:23 2019-02-27T18:23:57+03:00

Утверждается, что для этого они вкладывали подделки в дела БТИ

Изменить размер текста: A A

В Казани пять местных жителей стали фигурантами уголовного дела об особ крупном мошенничестве.

По версии следствия, с 2015 по 2017 года они и другие пока не установленные лица изготовили поддельные правоустанавливающие документы и вложили их в дела БТИ Татарстана.

После чего на основании сделанного незаконно регистрировали права собственности на муниципальную землю и жилье. В настоящее время речь идет о двух участках на улицах Водников и Новороссийской, а также квартире на улице Тинчурина. Ущерб, причиненный злоумышленниками, и дополнительные эпизоды преступной деятельности устанавливаются.

- Причастность к совершению преступления, фигуранты признали полностью. Судом по ходатайству следователя в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU