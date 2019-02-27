Жителям Чебоксар предлагают самим выбрать новый дизайн для музея Чапаева

СЕГОДНЯ 20:02 2019-02-27T20:02:07+03:00

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В Чебоксарах выбирают новый дизайн для музея Василия Чапаева. В конкурсе участвуют три проекта.

Особенностью первого из них является установка в вестибюле бюста Чапаева. А демонстрационный зал предлагается разделить на зоны, соответствующие временному периоду экспозиции.

Второй проект также представляет собой разделение выставочного зала. Однако в этом варианте дизайна предусмотрено наличие манекенов солдата русской армии и австрийского пленного, манекенов рядового Чапаевской дивизии и уральского казака Кольчаковской армии, макет-панорамы и исторической реконструкции. Кроме того, второй проект имеет в себе кинозал, в котором можно проводить конференции и аттракцион с тактической игрой.

Описание третьего проекта стоит начать с того, что его реализация будет стоить 11 миллионов рублей. Он предполагает установку арок в зале и колонн в коридорах. А многоуровневые экспозиции музея предстанут перед посетителями в современном стиле.

ИСТОЧНИК KP.RU