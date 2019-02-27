В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
В эту среду в Казани представителям СМИ презентовали обновленное здание республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Батыр». После капремонта занятия здесь возобновились лишь в феврале 2019 года.
В здании заменили кровлю, отремонтировали фасад, входные группы, провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные коммуникации, обновили мебель в раздевалках и благоустроили прилегающую территорию.
В части дизайна здесь применены самые современные решения и восточная стилистика.
Общая площадь школы составляет 4 025 кв метров. На первом этаже находится большой зал с тремя коврами и 360 посадочными местами для зрителей. Теперь тут можно проводить республиканские и российские соревнования. В зале установлено освещение с разными режимами: для тренировок, для соревнований и для видеосъемки.
Фото: kzn.ru
Также школа имеет отдельные залы для самбо и дзюдо, сауну, буфет, гардероб, массажный кабинет и современный тренажерный зал.
ИСТОЧНИК KP.RU