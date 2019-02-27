В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-27T17:42:59+03:00

В части дизайна здесь применены самые современные решения и восточная стилистика [фото]

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В эту среду в Казани представителям СМИ презентовали обновленное здание республиканской спортивной школы олимпийского резерва «Батыр». После капремонта занятия здесь возобновились лишь в феврале 2019 года.

В здании заменили кровлю, отремонтировали фасад, входные группы, провели внутренние отделочные работы, заменили инженерные коммуникации, обновили мебель в раздевалках и благоустроили прилегающую территорию.

В части дизайна здесь применены самые современные решения и восточная стилистика.

Общая площадь школы составляет 4 025 кв метров. На первом этаже находится большой зал с тремя коврами и 360 посадочными местами для зрителей. Теперь тут можно проводить республиканские и российские соревнования. В зале установлено освещение с разными режимами: для тренировок, для соревнований и для видеосъемки.

Фото: kzn.ru

Также школа имеет отдельные залы для самбо и дзюдо, сауну, буфет, гардероб, массажный кабинет и современный тренажерный зал.

ИСТОЧНИК KP.RU