Первые дни весны-2019 принесут в Татарстан снегопады с моросью и метель

СЕГОДНЯ 19:01 2019-02-27T19:01:25+03:00

Сначала немного потеплеет, а потом - в воскресенье, ожидается значительное похолодание. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Согласно прогнозам Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие трое суток под влиянием североатлантических циклонов в республике ожидается пасмурная погода с обильными осадками.

Так, в четверг, 28 февраля, пройдет небольшой снег, днем местами ожидается небольшая метель, температура воздуха в своих максимальных значениях будет от -1 до -6 градусов.

В первый же день весны – 1 марта, Татарстан будет находиться во власти передней части циклона. Прогнозируется мокрый снег, морось, местами метель и гололед. Днем температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.

В субботу уже под влиянием центральной части циклона на территории республики пройдут интенсивные снегопады, морось, а в отдельных районах ожидается метель и гололед. Зато днем может потеплеть до +2. Из-за чего на дороге возможно образование гололедицы и снежной каши.

В воскресенье, 3 марта, циклон уйдет на восток. Поэтому будет меньше снега, но при этом существенно похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU