В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-27T17:01:23+03:00

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В нефтяной столице Татарстана организаторы зимних сезонов проекта «Зеленый фитнес» решили отметить Масленицу-2019 проведением первого республиканского блинного забега. При этом призовой фонд этих соревнований составит 50 000 рублей. Помимо денег победителей также ожидают и приятные подарки.

Итак, первый республиканский блинный забег стартует 10 марта в 11.30 на площади Нефтяников в Альметьевске. Для участия в нем следует зарегистрироваться до 9 марта.

В программе соревнований забеги по четырем категориям: женский (от 14 до 18 лет), мужской (от 14 до 18 лет), а также мужские и женские уже среди взрослых. Кроме того, будет определен победитель в номинации «Самый креативный забег».

Также пришедших на этот праздник будут ждать блинный пир, катание на лошадях и оленях, а также конкурсы и розыгрыши.

ИСТОЧНИК KP.RU