2019-02-27T17:01:23+03:00
Общество

В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом

Соревнования пройдут 10 марта
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Призовой фонд соревнований 50 000 рублей.Призовой фонд соревнований 50 000 рублей.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В нефтяной столице Татарстана организаторы зимних сезонов проекта «Зеленый фитнес» решили отметить Масленицу-2019 проведением первого республиканского блинного забега. При этом призовой фонд этих соревнований составит 50 000 рублей. Помимо денег победителей также ожидают и приятные подарки.

Итак, первый республиканский блинный забег стартует 10 марта в 11.30 на площади Нефтяников в Альметьевске. Для участия в нем следует зарегистрироваться до 9 марта.

В программе соревнований забеги по четырем категориям: женский (от 14 до 18 лет), мужской (от 14 до 18 лет), а также мужские и женские уже среди взрослых. Кроме того, будет определен победитель в номинации «Самый креативный забег».

Также пришедших на этот праздник будут ждать блинный пир, катание на лошадях и оленях, а также конкурсы и розыгрыши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком
В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению
В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню
В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами
В последний день зимы-2019 в Казани оставят без света дома в трех районах
В Набережных Челнах на «зебре» иномарка сбила 8-летнюю девочку
Почти 2 миллиарда рублей в год: стало известно, сколько "Ак Барс" платит своим хоккеистам
В Чувашии за ДТП с мотоблоком, где погиб ребенок, водителя микроавтобуса приговорили к колонии-поселению
В аэропорту Казани появится карго-терминал за 12 миллионов долларов США
27 февраля в Казани состоялось торжественное открытие Центра татарской культуры
Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон
Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани
Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек