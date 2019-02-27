2019-02-27T16:03:30+03:00
Происшествия

В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами

По предварительным данным, машину подрезал лихач из-за чего водитель не справился с управлением [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

В эту среду, 27 февраля, в столице Татарстана на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами.

По предварительным данным, машина ехала со стороны Мамадышского тракта в сторону стадиона «Казань Арена». В один из моментов выскочивший из общего потока лихач подрезал «Газель». Водитель последней попытался справиться с управлением, но безуспешно. Груженная машина перевернулась на бок. Находившийся за рулем «Газели» мужчина получил травмы и был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия.

В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами.соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Набережных Челнах на «зебре» иномарка сбила 8-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу вместе с бабушкой (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком
В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом
В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению
В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню
В последний день зимы-2019 в Казани оставят без света дома в трех районах
В Набережных Челнах на «зебре» иномарка сбила 8-летнюю девочку
Почти 2 миллиарда рублей в год: стало известно, сколько "Ак Барс" платит своим хоккеистам
В Чувашии за ДТП с мотоблоком, где погиб ребенок, водителя микроавтобуса приговорили к колонии-поселению
В аэропорту Казани появится карго-терминал за 12 миллионов долларов США
27 февраля в Казани состоялось торжественное открытие Центра татарской культуры
Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон
Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани
Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек