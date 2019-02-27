В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами
В эту среду, 27 февраля, в столице Татарстана на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами.
По предварительным данным, машина ехала со стороны Мамадышского тракта в сторону стадиона «Казань Арена». В один из моментов выскочивший из общего потока лихач подрезал «Газель». Водитель последней попытался справиться с управлением, но безуспешно. Груженная машина перевернулась на бок. Находившийся за рулем «Газели» мужчина получил травмы и был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия.
В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами.соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU
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