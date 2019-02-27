СЕГОДНЯ 16:03 2019-02-27T16:03:30+03:00

По предварительным данным, машину подрезал лихач из-за чего водитель не справился с управлением [видео]

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 27 февраля, в столице Татарстана на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами.

По предварительным данным, машина ехала со стороны Мамадышского тракта в сторону стадиона «Казань Арена». В один из моментов выскочивший из общего потока лихач подрезал «Газель». Водитель последней попытался справиться с управлением, но безуспешно. Груженная машина перевернулась на бок. Находившийся за рулем «Газели» мужчина получил травмы и был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/694415" frameborder="0"></iframe> В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами.соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Набережных Челнах на «зебре» иномарка сбила 8-летнюю девочку. Ребенок переходил дорогу вместе с бабушкой (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU