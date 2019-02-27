2019-02-27T17:14:48+03:00
Происшествия

Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком

Он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Свою вину 20-летний водитель так и не признал.Свою вину 20-летний водитель так и не признал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Азнакаево 20-летнего водителя признали виновным в аварии с пострадавшими, которую он совершил, будучи под наркотиками.

1 апреля прошлого года около 17.00, находящийся под кайфом местный житель, вез на своем автомобиле «Лада Приора» пассажиров. В один из моментов водитель отечественной легковушки превысил скорость и выехал на встречку. Там его машина столкнулась с грузовиком КАМАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получили два пассажира «Лады».

- Водитель свою вину так и не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Данное решение пока не вступило в свою законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом
В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению
В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню
В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами
В последний день зимы-2019 в Казани оставят без света дома в трех районах
В Набережных Челнах на «зебре» иномарка сбила 8-летнюю девочку
Почти 2 миллиарда рублей в год: стало известно, сколько "Ак Барс" платит своим хоккеистам
В Чувашии за ДТП с мотоблоком, где погиб ребенок, водителя микроавтобуса приговорили к колонии-поселению
В аэропорту Казани появится карго-терминал за 12 миллионов долларов США
27 февраля в Казани состоялось торжественное открытие Центра татарской культуры
Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон
Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани
Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек