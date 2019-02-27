Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-27T17:14:48+03:00

Свою вину 20-летний водитель так и не признал. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он выехал на встречку и столкнулся с грузовиком

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В Азнакаево 20-летнего водителя признали виновным в аварии с пострадавшими, которую он совершил, будучи под наркотиками.

1 апреля прошлого года около 17.00, находящийся под кайфом местный житель, вез на своем автомобиле «Лада Приора» пассажиров. В один из моментов водитель отечественной легковушки превысил скорость и выехал на встречку. Там его машина столкнулась с грузовиком КАМАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия тяжелые травмы получили два пассажира «Лады».

- Водитель свою вину так и не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Данное решение пока не вступило в свою законную силу, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU