В последний день зимы-2019 в Казани оставят без света дома в трех районах

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-27T15:47:30+03:00

Свет также отключат и в некоторых садовых товариществах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключения связаны с плановыми работами на сетях

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Так, 28 февраля с 8.00 до 11.00 обесточат Вахитовский район по адресам: ул.Сары Садыковой, 7, ул.Габдуллы Тукая, 66.

С 9.00 до 17.00 свет пропадет в поселке Старое Победилово Приволжского района по улицам: Береговая и Садовая, а также в СНТ «Автомобилист», «Берег», «Волга», «Ивушка», «Островок», «50 лет Победы», «Табигать».

А с 13.00 до 16.00 отключат дома по адресам: ул.Агрономическая, 14, ул.Качалова, 77, ул.Шаляпина, 14, 14/83.

Также с 9.00 до 18.00 без света будет Советский район: ул.Гастелло, дома №№17-27, ул.Гвардейская, 7, ул.Патриса Лумумбы, 26, ул.Матросова, дома №№1-9, ул.Марины Расковой, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ул.Цымлянская, дома №№6-14, ул.Шуртыгина, дома №№6-20, ул.Салавата Юлаева, 5, 7, 94.

На это же время отключат и поселок Константиновка по улицам: Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова; поселка Большие Дербышки по улицам: Исаева, Кооперативная, Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU