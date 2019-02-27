В Набережных Челнах на «зебре» иномарка сбила 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 15:35 2019-02-27T15:35:47+03:00

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Накануне днем в Набережных Челнах на местном проезде улицы Хади Такташ на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре», был сбит ребенок.

По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Opel Insignia» двигался со стороны улицы Комарова по направлению к Сармановскому тракту и не пропустил пешеходов. В этот момент там проезжую часть по «зебре» пересекала бабушка со своей 8-летней внучкой. В итоге девочка была сбита.

С места ДТП ее доставили в местную Больницу скорой медицинской помощи. Там ее осмотрели врачи. Травмы оказались не столь серьезны и ребенка отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU