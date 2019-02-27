2019-02-27T19:40:30+03:00
Общество

В Нижнекамске 542 дворам требуется капремонт

Все они внесены в поэтапный план на ближайшие годы
Олег ЛУГОВОЙ
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В 2019 году работы пройдут в 36 дворах.В 2019 году работы пройдут в 36 дворах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В мэрии Нижнекамска на заседании спецкомиссии под председательством советника главы района Тагира Камалетдинова им было озвучена информация о том, что в городе сейчас капремонт требуется 542 дворам. И все они внесены в поэтапный план на ближайшие годы.

Так, в 2019 году работы пройдут в 36 дворах, у которых зафиксирован самый высокий износ асфальта. Ремонт в них будут выполнять комплексно, в том числе, с расширением проезжей части и строительством дополнительных парковочных мест. На это бюджет Татарстана выделяет 170 миллионов рублей. Предварительный список этих дворов уже готов.

В целом же для приведения в нормативное состояние дорожно-уличной сети города и района требуется 1,7 миллиарда рублей. Сообщает официальный сайт Нижнекамского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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