В Казани к 4,5 годам колонии за махинации с землей приговорили председателя СНТ «Залив»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-27T18:01:28+03:00

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В Казани 66-летнего председателя правления СНТ «Залив» признали виновным в мошенничестве с землей.

Так, в 2009-2013 годах, используя свое служебное положение, председатель изготовил фиктивные справки и заключения, в которых значилось, что он и ряд его знакомых якобы владеют участками в поселке Старое Победилово.

Но на самом деле эта земля площадью 6 240 квадратных метров муниципальная общего пользования и находилась за пределами границ садового товарищества «Залив».

Это не помешало зарегистрировать в обход закона право собственности на 12 участков. В итоге муниципалитет лишился земли на сумму более 2,2 миллиона рублей.

- Председатель свою вину полностью признал. Суд приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима. Наложенный ранее арест на земельные участки сохранен. Их судьба будет решена в гражданско-правовом порядке. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU