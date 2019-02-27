2019-02-27T14:46:10+03:00
Происшествия

В Чувашии за ДТП с мотоблоком, где погиб ребенок, водителя микроавтобуса приговорили к колонии-поселению

До этого суд оправдывал мужчину уже два раза
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ЧувашииФото: МВД Чувашии
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ДТП произошло в августе 2016 года. Вечером на дороге «Аликово-Ишаки» в Аликовском районе Чувашии водитель микроавтобуса «Соболь» сбил мотоблок с самодельным прицепом, в котором ехали люди.

В результате 8-летний сын мужчины, управлявшего мотоблоком, от полученных травм погиб на месте.

Следствие собрало доказательства того, что причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения 47-летним водителем микроавтобуса, который превысил скорость. Тот в свою очередь заявил, что не мог разглядеть мотоблок на дороге.

Районный суд признал его невиновным. Это решение было отменено Верховным судом Чувашии. Дело было возвращено обратно. Но водителя снова оправдали. Это также было обжаловано.

- В итоге мужчину признали виновным и приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии-поселения с лишением водительских прав на 3 года. Кроме того, ему предстоит выплатить отцу погибшего ребенка 200 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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