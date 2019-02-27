2019-02-27T13:44:03+03:00
Происшествия

Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож

Добычей злоумышленников стал дорогой смартфон
Олег ЛУГОВОЙ
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К счастью потерпевшего пистолет оказался пневматическим.К счастью потерпевшего пистолет оказался пневматическим.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Бугульме 18-летний парень из Тамбовской области обратился в полицию с заявлением о грабеже.

По его словам, он вместе со своей знакомой пришел в гости к ее брату. Там молодые люди выпивали. Через некоторое время к компании присоединился еще один парень. И вот во время застолья девушка из пневматического пистолета расстреляла гостя из Тамбовской области. Попала в ногу и в голову.

После этого ее приятель схватил нож и, угрожая им, отобрал у раненого смартфон стоимостью 21 тысячу рублей.

В итоге «по горячим следам» полицейскими были задержаны та самая девушка и ее приятель. Местными Бони и Клайд оказались 28-летняя жительница Бугульмы и ее земляк - ранее судимый 25-летний безработный.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанные заключены под стражу, - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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