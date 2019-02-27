27 февраля в Казани состоялось торжественное открытие Центра татарской культуры

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-27T14:05:38+03:00

В музее собраны книги, повествующие о жизни татар, проживающих в Оренбургской, Челябинской области и других регионах России, СНГ и зарубежья Фото: Олег УКЛАДОВ

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В среду, 27 февраля, в Казани состоялось открытие Центра татарской культуры на базе Казанского кооперативного института Российского университета кооперации. В торжественном мероприятии приняли участие деятели науки и искусства Татарстана, а также студенты.

Известно, что Центр включает в себя музей с 60 редкими экспонатами и 20 репродукциями, а также фотоальбом о 100 великих деятелях татарской нации. Кроме того, в музее собраны книги, повествующие о жизни татар, проживающих в России, СНГ и зарубежье.

Среди экспонатов посетители Центра смогут увидеть старинный Коран, шамаили, картины, фотографии, бытовые предметы 19-20 веков и услышать аудиозапись с голосом Гаяза Исхаки.

Отмечается, что в ближайшее время в Центре начнутся курсы по изучению татарского языка с учетом различных уровней его знания.

ИСТОЧНИК KP.RU