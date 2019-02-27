В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению

СЕГОДНЯ 16:44 2019-02-27T16:44:19+03:00

Кроме того, он должен будет выплатить 1,6 миллиона рублей родителям погибшего ребенка

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Стало известно, какое наказание понесет водитель такси, который 8 октября 2018 года насмерть сбил 13-летнюю девочку на улице Ленкома в Чебоксарах.

Калининский районный суд приговорил 22-летнего мужчину к 2 годам и одному месяцц колонии поселения. Кроме того, он должен выплатить 1,6 миллиона рублей родителям погибшей.

В тот вечер, когда произошла трагедия, такси ехало со скоростью 70 километров в час. Водитель не успел затормозить, когда на «зебру» вышла девочка. Осужденный попытался оказать первую помощь ребенку, но от полученных травм школьница скончалась.

Таксист сразу признал вину и еще до суда выплатил 40 тысяч рублей семье погибшей.

- Суд учел неосторожный характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности виновного, который ранее был судим, отрицательные характеристики, частичное возмещение морального вреда и попытку оказания медицинской помощи потерпевшей, - сообщает пресс-служба Калининского районного суда Чебоксар.

ИСТОЧНИК KP.RU