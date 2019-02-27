В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-27T13:02:12+03:00

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Накануне днем в 32-ом комплексе Набережных Челнов 8-летняя школьница возвращалась домой с уроков. Вместе с ней в лифт зашел незнакомый мужчина. Он некоторое время не выпускал девочку из кабины и снимал ее на телефон.

Оказавшись дома испуганный ребенок обо всем рассказал родителем. Взрослые тут же обратились в полицию. Правоохранители начали проверку по данному факту и поиск неизвестного мужчины. Известно, что с места происшесвтия изъяты следы обуви.

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ИСТОЧНИК KP.RU