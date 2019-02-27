2019-02-27T13:02:12+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон

Родители ребенка обратились в полицию
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
По данному факту проводится проверка.По данному факту проводится проверка.
Изменить размер текста:

Накануне днем в 32-ом комплексе Набережных Челнов 8-летняя школьница возвращалась домой с уроков. Вместе с ней в лифт зашел незнакомый мужчина. Он некоторое время не выпускал девочку из кабины и снимал ее на телефон.

Оказавшись дома испуганный ребенок обо всем рассказал родителем. Взрослые тут же обратились в полицию. Правоохранители начали проверку по данному факту и поиск неизвестного мужчины. Известно, что с места происшесвтия изъяты следы обуви.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани
Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек