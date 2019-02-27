2019-02-27T12:45:28+03:00
Политика

Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани

Рустам Минниханов заявил, что появление этого диппредставительства позволит вывести торгово-экономические и гуманитарные связи на более высокий уровень
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В эту среду, 27 февраля, в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с назначенным Генконсулом Узбекистана в Казани Фариддином Насриевым.

Рустам Минниханов пожелал Насриеву успехов в новой должности и выразил благодарность за решение открыть Генконсульство Узбекистана именно в столице Татарстана.

Это, по мнению главы республики, позволит вывести торгово-экономические и гуманитарные связи на более высокий уровень.

- Уверен, что на посту руководителя Генконсульства Вы сделаете все от Вас зависящее для дальнейшего развития связей между нашими республиками на благо укрепления отношений между Россией и Узбекистаном, - сказал на встрече Рустам Минниханов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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