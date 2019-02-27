2019-02-27T16:34:27+03:00
Экономика

В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню

Речь идет о 45 тысячах горожан
Алина ГАБДУЛИНА
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Большую часть льготников (42 тысячи человек) составляют пенсионерыБольшую часть льготников (42 тысячи человек) составляют пенсионерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Исполком Набережных Челнов выделит 3 миллиона рублей на оказание банных услуг льготным категориям населения города. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, помыться в банях до конца 2019 года по льготным условиям смогут 45 тысяч горожан. Из них 42 тысячи - пенсионеры, 3 тысячи детей до 7 лет, 130 участников и ветеранов Великой Отечественной войны, героев Социалистического труда и СССР, а также инвалидов.

Отмечается, что бесплатно сходить в баню смогут лишь участники и ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узники фашистских концлагерей, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», Герои Социалистического труда и СССР, а такжен малолетние дети. Остальные льготники должны будут заплатить от 100 до 150 рублей за раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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