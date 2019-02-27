Почти 2 миллиарда рублей в год: стало известно, сколько "Ак Барс" платит своим хоккеистам
Стали известны зарплатные бюджеты клубов восточной конференции КХЛ. Данные опубликовал портал Championat.com. Как выяснилось, больше всех на зарплаты игроков готовы тратить в казанском "Ак Барсе".
На сезон 2018/2019 в зарплатный бюджет клуба составил 1 миллиард 926 миллионов рублей. Столько не готов платить своим игрокам никто больше, по крайней мере, на Востоке.
Отметим, что по сравнению с прошлым сезоном, когда "барсы" выиграли Кубок Гагарина, бюджет на жалования игрокам вырос на 254 миллиона.
На втором месте по затратам на заработки игроков - магнитогорский "Металлург" (1 миллиард 776 миллионов рублей). Тройку замкнул соперник "Ак Барса" по первому раунду плей-офф нынешнего сезона - омский "Авангард" (1 миллиард 608 миллионов рублей).
Кстати, затраты на тренерские штабы, проживания и перелеты идут отдельными статьями расходов и в эти без малого 2 миллиарда того же казанского клуба они не входят.
ИСТОЧНИК KP.RU
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