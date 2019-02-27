2019-02-27T15:06:42+03:00
Спорт

Почти 2 миллиарда рублей в год: стало известно, сколько "Ак Барс" платит своим хоккеистам

Затраты на жалование игрокам по сравнению с предыдущем сезоном заметно возросли
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: "Ак Барс".Фото: "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Стали известны зарплатные бюджеты клубов восточной конференции КХЛ. Данные опубликовал портал Championat.com. Как выяснилось, больше всех на зарплаты игроков готовы тратить в казанском "Ак Барсе".

На сезон 2018/2019 в зарплатный бюджет клуба составил 1 миллиард 926 миллионов рублей. Столько не готов платить своим игрокам никто больше, по крайней мере, на Востоке.

Отметим, что по сравнению с прошлым сезоном, когда "барсы" выиграли Кубок Гагарина, бюджет на жалования игрокам вырос на 254 миллиона.

На втором месте по затратам на заработки игроков - магнитогорский "Металлург" (1 миллиард 776 миллионов рублей). Тройку замкнул соперник "Ак Барса" по первому раунду плей-офф нынешнего сезона - омский "Авангард" (1 миллиард 608 миллионов рублей).

Кстати, затраты на тренерские штабы, проживания и перелеты идут отдельными статьями расходов и в эти без малого 2 миллиарда того же казанского клуба они не входят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ак Барс»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани после капремонта снова открылась спортшкола олимпийского резерва «Батыр»
Татарстанец, устроивший под кайфом ДТП с пострадавшими, отделался условным сроком
В Альметьевске Масленицу-2019 отметят первым республиканским блинным забегом
В Чебоксарах таксиста, который насмерть сбил девочку, приговорили к колонии-поселению
В Набережных Челнах потратят 3 миллиона рублей на то, чтобы льготники смогли сходить в баню
В Казани на проспекте Победы перевернулась «Газель», груженная каменными плитами
В последний день зимы-2019 в Казани оставят без света дома в трех районах
В Набережных Челнах на «зебре» иномарка сбила 8-летнюю девочку
В Чувашии за ДТП с мотоблоком, где погиб ребенок, водителя микроавтобуса приговорили к колонии-поселению
В аэропорту Казани появится карго-терминал за 12 миллионов долларов США
27 февраля в Казани состоялось торжественное открытие Центра татарской культуры
Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон
Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани
Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек