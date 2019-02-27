2019-02-27T12:09:11+03:00
Общество

Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания

И это при том, что только в 2018 году в ремонт объектов здравоохранения города вложили более 1,6 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatarstan.ruФото: president.tatarstan.ru
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Как было оглашено на сессии Казгордумы в столице Татарстана за 2018 год было отремонтировано 68 объектов здравоохранения. На это было потрачено более 1,6 миллиарда рублей. При этом вместе с реконструкцией самих зданий шло и оснащение учреждений новым медоборудованием. На это присутствующий на заседании президент Татарстана Рустам Минниханов сначала отметил, что кроме поликлиник капремонт стоит провести и в городских стационарах и указал на проблему.

- Мы столько объектов сделали, но 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания. Такие инвестиции вложены, а в результате медицина не соответствует нашим вложениям. Надо очень тщательно работать с кадрами, повышать требования, - сказал глава республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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