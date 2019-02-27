Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"

СЕГОДНЯ 12:32 2019-02-27T12:32:36+03:00

Зурико Давиташвили провел с казанским клубом почти все сборы, но в последний момент передумал вступать в команду Бердыева

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18-летний полузащитник Зурико Давиташвили не будет играть за казанский "Рубин". Напомним, что футболист присоединился к клубу из Татарстана по ходу сборов в Турции, играл в каждом матче и оставил неплохое впечатление.

Все ждали, что он подпишет контракт, но все завершилось иначе. Давиташвили не устроили предложенные казанским клубом условия.

- Я ушел. Мы не согласились с условиями договора. Дело в том, что предлагали долгосрочный контракт, а я хотел более краткосрочный. Плюс были и другие проблемы, с которыми порой сталкиваешься в футболе, - цитирует Давиташвили Sportall.ge.

По словам грузинского футболиста, с новой командой он намерен определиться в кратчайшие сроки. По всей вероятности, Давиташвили уедет в Европу.

Отметим, что Зурико Давиташвили считается восходящей звездой грузинского футбола. В свои 18 лет воспитанник тбилисского "Динамо" успел сыграть 6 матчей за основу "бело-голубых", а затем перебрался в "Локомотив" из Тбилиси, там успел забить 3 гола в 18 матчах чемпионата Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU