2019-02-27T11:16:01+03:00
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Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских

К ним на помощь будут выделены около 600 сотрудников Росгвардии
Олег ЛУГОВОЙ
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Ограничения по движению транспорта в городе могут ввести на время проведения цереомоний открытия и закрытия мирового чемпионата.Ограничения по движению транспорта в городе могут ввести на время проведения цереомоний открытия и закрытия мирового чемпионата.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 22 по 27 августа в столице Татарстана пройдет мировой чемпионат по рабочим специальностям WorldSkills-2019. Как заявил начальник УМВД Казани Алексей Соколов, для охраны общественного порядка в городе будут задействовано более 3 600 полицейских, также и в помощь будут выделены около 600 сотрудников Росгвардии, будут приняты меры по усилению безопасности.

По его словам, в качестве основных планируется использовать 18 объектов. Там будет создан периметр безопасности, пропускные шатры с оборудованием. Кроме того, во время церемоний открытия и закрытия WorldSkills-2019 в Казани на ряде улиц могут ввести временные ограничения по движению транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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