В аэропорту Казани появится карго-терминал за 12 миллионов долларов США
Стало известно, что в аэропорту Казани в скором времени появится карго-терминал (грузовой терминал – Ред.). Его создание проинвестирует турецкая компания, чье название не разглашается.
Отмечается лишь, что общий объем вложений в проект может достичь 12 миллионов долларов США. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана рассказала руководитель республиканского Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.
Она отметила, что создание такого рода терминала необходимо из-за развития электронной торговли в регионе.
Напомним, что не так давно аэропорт столицы Татарстана стал обслужить пассажиров с электронными талонами на посадку.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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