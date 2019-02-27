2019-02-27T14:26:56+03:00
Экономика

В аэропорту Казани появится карго-терминал за 12 миллионов долларов США

Инвестором выступает турецкая компания
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: wikimedia.orgФото: wikimedia.org
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Стало известно, что в аэропорту Казани в скором времени появится карго-терминал (грузовой терминал – Ред.). Его создание проинвестирует турецкая компания, чье название не разглашается.

Отмечается лишь, что общий объем вложений в проект может достичь 12 миллионов долларов США. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана рассказала руководитель республиканского Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

Она отметила, что создание такого рода терминала необходимо из-за развития электронной торговли в регионе.

Напомним, что не так давно аэропорт столицы Татарстана стал обслужить пассажиров с электронными талонами на посадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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