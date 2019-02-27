В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-27T10:34:46+03:00

Кроме того, до конца года в городе будет построено еще 16 дошкольных учреждений

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В Казани в ремонте нуждаются порядка 186 детских садов. На работы в некоторых из них в 2019 году будет выделено 5 миллиардов рублей. Такие цифры назвал мэр города Ильсур Метшин на очередной сессии Казгордумы.

После градоначальник отметил, что в планы на 2019 год также входит строительство 16 детсадов. Учреждения ждут тысячи детей. Так, на данный момент в очереди в детские сады стоят уже почти 53 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU