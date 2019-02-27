2019-02-27T10:29:20+03:00
Происшествия

В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека

Мать пыталась передать запрещенное вещество осужденному сыну
Лика ИСАЕВА
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Вот такой кофе с сюрпризом передали в колониюВот такой кофе с сюрпризом передали в колониюФото: Из материалов пресс-службы
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Во время передачи посылки для одного из заключенных в ИК-19 в Казани служебная собака показала, что в пакете с кофе есть запрещенное вещество - наркотики. Да и внешний вид гранулированного кофе вызывал вопросы, он существенно отличался от гранулированной субстанции цветом и консистенции.

Проведенная экспертиза показала, что в напиток помешали 5.7 граммов гашиша.

Посылку передавала мать одного из зеков. Ее допросили, и женщина показала, что ничего не знает о содержимом пакета. Ее просил доставить этот пакет в ИК-19 сын.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотиков", - сообщили в УФСИН Татарстана. - Мы настоятельно рекомендуем родственникам осужденных и следственно-арестованных граждан самостоятельно формировать посылки и передачи. От помощи третьих лиц рекомендуем отказаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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