В Йошкар-Оле росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшему матери убийством

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-27T09:23:04+03:00

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Скандал в одной из квартир по улице Лебедева в Йошкар-Оле произошел ночью, соседи вызвали полицию. Первыми на место ЧП приехали сотрудники Росгвардии Марий Эл. Они увидели, что на балконе стоит женщина и кричит от страха, просит помощи. В квартире росгвардейцы обнаружили двух дерущихся мужчин, у одного из них был нож. Стражи правопорядка успокоили граждан и забрали оружие.

Выяснилось, что 32-летний ранее судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения потребовал у родителей денег. Когда они ему отказали в этом, он взял со стола нож и начал угрожать родителям расправой.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU