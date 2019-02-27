2019-02-27T09:23:04+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшему матери убийством

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Росгвардейцы задержали мужчину за угрозу убить матьРосгвардейцы задержали мужчину за угрозу убить матьФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по Марий Эл
Изменить размер текста:

Скандал в одной из квартир по улице Лебедева в Йошкар-Оле произошел ночью, соседи вызвали полицию. Первыми на место ЧП приехали сотрудники Росгвардии Марий Эл. Они увидели, что на балконе стоит женщина и кричит от страха, просит помощи. В квартире росгвардейцы обнаружили двух дерущихся мужчин, у одного из них был нож. Стражи правопорядка успокоили граждан и забрали оружие.

Выяснилось, что 32-летний ранее судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения потребовал у родителей денег. Когда они ему отказали в этом, он взял со стола нож и начал угрожать родителям расправой.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", - сообщили в пресс-службе Росгвардии Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Татарстанские Бони и Клайд: девушка расстреляла приезжего, а ее сообщник схватился за нож
Более 85 тысяч российских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году
В Набережных Челнах неизвестный удерживал 8-летнюю школьницу в лифте и снимал ее на телефон
Президент Татарстана встретился с Генконсулов Узбекистана в Казани
Восходящая звезда грузинского футбола отказался играть за "Рубин"
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек