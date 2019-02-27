В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
Сообщение о том, что в квартире на третьем этаже в панельном доме на улице Шамиля Усманова в столице Татарстана начался пожар, поступило 27 февраля, во вторник, в 5.35. Прибыв на место происшествия, сотрудники МЧС Татарстана обнаружили открытое горение в квартире. Едкий дым заполонил коридор, отрезав пути эвакуации для жильцов верхних этажей.
Для их спасения применялись спецсредства. Всего с верхних этажей эвакуировали 15 человек, никто не пострадал.
- Огонь ликвидировали в 5.58 на третьем этаже, где в квартире на площади 4 квадратных метра горели мебели и домашние вещи, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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