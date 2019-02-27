Казань вошла в топ-5 самых театральных городов России

СЕГОДНЯ 08:37 2019-02-27T08:37:07+03:00

Рейтинг составляли по посещаемости и отзывам в интернете

Изменить размер текста: A A

2019 год в России провозглашен годом театров. Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг российских городов с самыми лучшими и популярными театрами. Интересовались мнением как местных жителей, так и туристов. Для анализа использовали как официальные данные, так и отзывы в интернете.

- Столица Татарстана заняла 4-ю строчку в рейтинге, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, - сообщили в министерстве культуры Татарстана.

Среди самых популярных площадок у горожан и туристов признаны: Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля, Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала, Казанский академический русский Большой драматический театр имени Василия Качалова, Казанский театр юного зрителя, Татарский государственный театр кукол «Экият», Молодежный театр на Булаке.

ИСТОЧНИК KP.RU