2019-02-27T08:20:18+03:00
Происшествия

В Казани из горящего частного дома спасли двух пьяных мужчин

На месте ЧП работали сотрудники МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Пожар в частном доме произошел 26 февраляПожар в частном доме произошел 26 февраляФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в частном доме на улице Собинова в Авиастроительном районе Казани произошел 26 февраля в 22.22. Огонь заметили прохожие и вызвали пожарных.

Приехавшие на вызов огнеборцы от соседей узнали, что в доме проживает мужчина, злоупотребляющий алкоголем. Незадолго до пожара в компании с ним видели двух таких же алкоголиков. Пожарные провели разведку в доме и обнаружили хозяина и одного из его гостей. Их вывели на свежий воздух.

- Открытое горение на площади 15 квадратных метров было ликвидировано в 22.48, третьего собутыльника найти пока не могут, в доме его не оказалось, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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