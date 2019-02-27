В Казани из горящего частного дома спасли двух пьяных мужчин

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-27T08:20:18+03:00

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Пожар в частном доме на улице Собинова в Авиастроительном районе Казани произошел 26 февраля в 22.22. Огонь заметили прохожие и вызвали пожарных.

Приехавшие на вызов огнеборцы от соседей узнали, что в доме проживает мужчина, злоупотребляющий алкоголем. Незадолго до пожара в компании с ним видели двух таких же алкоголиков. Пожарные провели разведку в доме и обнаружили хозяина и одного из его гостей. Их вывели на свежий воздух.

- Открытое горение на площади 15 квадратных метров было ликвидировано в 22.48, третьего собутыльника найти пока не могут, в доме его не оказалось, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU