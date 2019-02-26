В Татарстане фермер и ветеринар приговорены к колонии из-за 5 тонн говядины

СЕГОДНЯ 20:02 2019-02-26T20:02:21+03:00

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В Нижнекамском районе 44-летнюю главу крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) и ветеринарного фельдшера Кармалинского пункта признали виновными во взяточничестве и служебном подлоге.

В 2018 году местная предпринимательница обратилась к главе КФХ с просьбой о получении ветеринарной справки о безопасности 660 кг мяса говядины без экспертизы и осмотра.

Та договорилась об этом с ветеринарным фельдшером. Получив за справку 60 тысяч рублей, глава КФХ отдала сообщнику 10 тысяч.

Через несколько дней предпринимательница вновь пришла. В этот раз ей нужны были 18 справок на 4,5 тонны говядины. Глава КФХ потребовала 30 тысяч рублей. На что женщина пошла в полицию и после получения денег злоумышленники были задержаны.

- Суд приговорил каждого к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, ветеринара лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в госучреждениях, на 3 года со штрафом в 50 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU