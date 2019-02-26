В Чувашии председатель сельхозкооператива незаконно продал весь скот по дешевке и загремел в колонию
В Яльчикском районе Чувашии из-за долгов по кредитам 50-летний председатель сельхозкооператива решил распродать весь крупный рогатый скот организации. Последняя с октября 2017-го и по февраль 2018 года таким образом лишилась 208 коров, которых отдали при этом по заниженной цене. Только после того как все уже свершилось председатель удосужился подделать протокол общего собрания кооператива.
К слову этот состряпанный документ потом изъяли полицейские и приобщили его к уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и подделке документа с целью скрыть другое преступление. Сельхозкооперативу был нанесен ущерб на сумму около 9 миллионов рублей, и он вскоре обанкротился
- В итоге суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций во всех организациях на срок 3 года. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает МВД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU