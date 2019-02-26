2019-02-26T19:32:33+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-директора Республиканского центра адаптации бездомных приговорили к колонии

Его признали виновным в получении взяток, присвоении, а также в превышении и злоупотреблении должностных полномочий
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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В 2015-2017 годах в Чебоксарах, будучи директором Республиканского центра социальной адаптации для бездомных от Минтруда Чувашии, мужчина чуть ли не каждый месяц угрожал своим пятерым сотрудникам увольнением, если те не дадут ему взятку из своей зарплаты или матпомощи. Те в итоге вынуждены были отдать директору в общей сложности более 200 тысяч рублей.

Еще свыше 400 тысяч рублей он получил от восьмерых подчиненных за то, что разрешал им не приходить на работу и получать зарплату, а также матпомощь.

Также он положил в карман деньги женщины, которую приютил в Центре и унес с работы к себе домой телевизор. По данному уголовному делу потерпевшими были признаны 11 человек.

- В итоге суд приговорил экс-директора к 3 годам и 8 месяцев колонии строгого режима и штрафу в размере 250 тысяч рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госучреждениях, - сообщают в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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