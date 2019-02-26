2019-02-26T19:54:05+03:00
Экономика

Минэкономики Татарстана: в январе 2019 года продукты питания подорожали на 4,4%

Рост цен был сдержанным за счет местной продовольственной составляющей
Олег ЛУГОВОЙ
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По стране этот показатель оказался равен 5,5%.По стране этот показатель оказался равен 5,5%.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В этот вторник, 26 февраля, в Минэкономики Татарстана прошло заседание межведомственной рабочей группы по анализу динамики потребительских цен в республике.

Так, по данным ее участников, инфляция в Татарстане пока остается ниже чем в целом по России. Так, в январе 2019-го продукты питания подорожали на 4,4% в годовом отношении, когда как по стране этот показатель оказался равен 5,5%.

Рост общего уровня цен в республике сдержанный. Это стало возможным благодаря местной продовольственной составляющей. А именно самообеспеченность Татарстана, в большей своей части, овощами, мясом, молочной продукцией и яйцами. При этом республиканский производитель широко представлен в торговых сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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