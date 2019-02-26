Минэкономики Татарстана: в январе 2019 года продукты питания подорожали на 4,4%

СЕГОДНЯ 19:54 2019-02-26T19:54:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 26 февраля, в Минэкономики Татарстана прошло заседание межведомственной рабочей группы по анализу динамики потребительских цен в республике.

Так, по данным ее участников, инфляция в Татарстане пока остается ниже чем в целом по России. Так, в январе 2019-го продукты питания подорожали на 4,4% в годовом отношении, когда как по стране этот показатель оказался равен 5,5%.

Рост общего уровня цен в республике сдержанный. Это стало возможным благодаря местной продовольственной составляющей. А именно самообеспеченность Татарстана, в большей своей части, овощами, мясом, молочной продукцией и яйцами. При этом республиканский производитель широко представлен в торговых сетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минсельхозпрод Татарстана: цены на хлеб в республике не повысятся. А все из-за субсидий (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU