2019-02-26T19:40:21+03:00
Происшествия

Жителя Чебоксар аферисты обманули, предложив ему отремонтировать здание ГИБДД

Он приехал к гаишникам со спиртным и конфетами, но его никто не ждал
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Из материалов пресс-службФото: Из материалов пресс-служб
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Житель столицы Чувашии разместил в интернете объявление о проведении ремонтных работ. Вскоре мужчине позвонили, представились полицейским и предложили привести в порядок здание местного ГИБДД, что на улице Богдана Хмельницкого.

Горожанин отправился на предполагаемый объект. В пути позвонивший попросил его заехать в магазин и купить там спиртное, а также конфеты для начальника и куратора. Кроме того, мужчина выполнили и другую просьбу – пополнил счета тех телефонных номеров. В итоге он потратил 5 000 рублей. Когда же он приехал к ГИБДД, то выяснилось, что там никто ремонт не заказывал.

Телефон звонившего «госавтоинспектора» был недоступен. Пришлось обманутому чебоксарцу обращаться в полицию. Сообщают в МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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