В Татарстане бизнесмена будут судить за производство и продажу суррогатного бензина

СЕГОДНЯ 18:47 2019-02-26T18:47:51+03:00

По своим характеристикам суррогат был схож с бензином марки АИ-92-К5.

Он смог заработать на подделке более 9,4 миллиона рублей

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42-летнего гендиректора ЗАО «Энергопромсбыт» обвиняют в незаконном предпринимательстве, а также в производство, хранении и продажи небезопасного товара.

Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2016 года и по апрель 2018 года бизнесмен дела на арендованной нефтебазе на улице Заводской в селе Бетьки Тукаевского района занимался производством суррогатного бензина. По своим характеристикам он был схож с топливом марки АИ-92-К5. Продавали его под видом настоящего бензина. По версии следствия, на суррогате мужчина незаконно заработал более 9,4 миллиона рублей.

- Свою вину бизнесмен полностью признал. Расследование дела закончено и все материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU