В Татарстане бизнесмена будут судить за производство и продажу суррогатного бензина
42-летнего гендиректора ЗАО «Энергопромсбыт» обвиняют в незаконном предпринимательстве, а также в производство, хранении и продажи небезопасного товара.
Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2016 года и по апрель 2018 года бизнесмен дела на арендованной нефтебазе на улице Заводской в селе Бетьки Тукаевского района занимался производством суррогатного бензина. По своим характеристикам он был схож с топливом марки АИ-92-К5. Продавали его под видом настоящего бензина. По версии следствия, на суррогате мужчина незаконно заработал более 9,4 миллиона рублей.
- Свою вину бизнесмен полностью признал. Расследование дела закончено и все материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU